Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde dün sabah saatlerinde okula gitmek üzere evinden çıkan bir ortaokul öğrencisi, yol üzerinde bulunan yağmur suyu gider çukuruna düşerek yaralandı. Cavit Torun Ortaokulu öğrencisi olduğu öğrenilen E.P., okul yolu üzerindeki mazgalın üzerinden geçmek istediği sırada kapağın aniden kayması sonucu yaklaşık 1 buçuk metre derinliğindeki boşluğa düştü. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla düştüğü çukurdan çıkarılan küçük öğrenci, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çermik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, E.P.’nin kaldırımda yürürken mazgala bastığı ve kapağın yerinden oynamasıyla bir anda gözden kaybolduğu anlar net bir şekilde görüldü. Hastanede tedavisi süren öğrencinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yetkililer kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemlerini artırarak olayla ilgili inceleme başlattı.

