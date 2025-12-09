Kaydet

Bitlis'in Tatvan ilçesinde halk arasında ölüm kavşağı olarak bilinen Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil metrelerce yükseklikteki köprülü kavşaktan aşağı uçarak yere çakıldı. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken yapılan düzenlemelere rağmen sık sık kazaların yaşandığı bölge için vatandaşlar yetkililerden kalıcı çözüm istedi.

