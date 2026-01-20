Kaydet

Ordu’nun Korgan ilçesi Tepe Mahallesi Köyceğiz Küme Evleri mevkiinde dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, E.Ö. idaresindeki 05 EP 777 plakalı yem yüklü tır, kar yağışı sonrası buzlanan yolda kontrolden çıktı. Rampa aşağı indiği sırada kaymaya başlayan tırın sürücüsü, aracın uçuruma doğru sürüklendiğini fark edince son anda dışarı atlamayı başardı. Yaklaşık 600 metrelik uçuruma yuvarlanan tır hurdaya dönerken, araçtan atlayan sürücü yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün tedavisi sürerken, tırın yoldan çıkıp kısa bir duraksamanın ardından devrilerek uçuruma düştüğü o anlar bir evin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

