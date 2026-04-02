Osmaniye merkezde görevli bir polis memurunun, akülü tekerlekli sandalyesiyle yoğun trafikte yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadına verdiği anlamlı destek, çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Edinilen bilgilere göre olay, kentin en işlek caddelerinden birinde meydana geldi. Kaldırımda bekleyen ve trafiğin yoğunluğu nedeniyle yola çıkmakta tereddüt eden yaşlı kadını fark eden duyarlı polis memuru, tereddüt etmeden harekete geçerek akan trafiği kontrollü bir şekilde durdurdu. Yaşlı kadının yaya geçidinden güvenli bir şekilde geçmesini sağlayan ve geçiş süresince ona refakat eden polisin bu örnek davranışı, o sırada bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni alırken, kullanıcılar polis memurunun sergilediği bu nezaket ve yardımseverlik örneğini "yürek ısıtan anlar" olarak nitelendirdi. Trafik güvenliğini sağladıktan sonra görevine dönen polis memurunun bu tutumu, hem Osmaniye halkı hem de emniyet teşkilatı içerisinde büyük memnuniyetle karşılandı. Yetkililer, vatandaşların bu tür durumlarda birbirine yardımcı olmasının toplumsal huzur açısından önemine dikkat çekti.

