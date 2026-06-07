Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, Türkiye’de hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilin Iğdır olduğunu açıkladı.

CEMAL EMRE KURT- Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin en temiz ve en kirli havasına sahip 10 iline ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Aykaç “Türkiye’nin havası en kirli ili Iğdır. Onu Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay izliyor. Listede Ağrı, Hakkâri, Mersin, Şırnak ve Bursa da yer alıyor. Havası en temiz iller de sırasıyla Kırklareli, Artvin, Bayburt ve Sinop. En temiz iller arasındaki diğer iller ise Bingöl, Rize, Karabük, Kırşehir, Isparta, Bartın bulunuyor” dedi.

Türk Toraks Derneği açıkladı: Iğdır kirli havadan boğulurken, en temiz nefes Kırklareli’de

Üç büyükşehre ilişkin durum hakkında da bilgi veren Aykaç “Havadaki partikül madde düzeyleri en yüksek İzmir. Onu 36,88 partikül madde ile İstanbul ve 39,35 partikül madde ile Ankara takip ediyor. Deodorant gibi aerosol kirleticiler özellikle solunum ve kardiyovasküler sistem hastalıkları ile artan erken ölüm riskiyle ilişkilendirilmektedir.

Türk Toraks Derneği açıkladı: Iğdır kirli havadan boğulurken, en temiz nefes Kırklareli’de

PM2,5 ve PM10’a maruziyet, başta çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan bireyler üzerinde olumsuz sağlık etkilerine yol açıyor. Bu sebeple çevre politikaları, sağlıkta eşitlik yaklaşımıyla ele alınmalı” diye konuştu.

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