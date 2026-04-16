Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve vatandaşların yönlendirmesiyle takip edilen araçtaki üç Afgan uyruklu şahıs, aracı terk edip yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şüphelilerden Sahep G.A. sığındığı bir evin bodrum katında polis ekiplerince kıskıvrak yakalanırken, Rize'ye çay toplamaya gittikleri belirlenen diğer iki kaçak göçmen Şherrayha A. ve Muhammed E.A. ise Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekiplerinin Ordu polisiyle yaptığı ortak operasyon sonucu Ordu'dan Rize'ye giden yolcu otobüsünde yakalandı. Sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen göçmenleri taşıyan aracın sürücüsü İbrahim H. ise gözaltına alınarak hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan soruşturma başlatıldı.

