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Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Limanköy mevkiinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde seyir halinde olan üç aracın karıştığı ve sebebi henüz belirlenemeyen zincirleme trafik kazası adeta katliama dönüştü. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan birinin alev topuna döndüğü feci olayda, Gamze Saklı, Nilay Bilgin ve Selinay Saral olay yerinde hayatını kaybederek yürekleri dağladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla intikal eden sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri duruma müdahale ederken; kazadan yaralı olarak kurtulan dört kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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