Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle! Gündem Videoları Sakarya'da pes dedirten görüntüler! Yoğun trafikte makas atan SUV kamerada Giriş: 05 Ağustos, 2026 - 16:23 | Güncelleme: 05 Ağustos, 2026 - 16:23 Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala Kaydet Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Adapazarı Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala Yayın Tarihi | 05 Ağustos, 2026 - 16:23 Haberle İlgili Daha Fazlası Gündem Videoları Bizi Takip Edin YORUMLAR Yorum için giriş yapın 0 yorum Daha Fazla Yorum Göster