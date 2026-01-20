Kaydet

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Yahyalı Bağlantı yolu üzerinde seyir halinde olan 34 JK 1052 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü. Kanalda ters dönen araç içerisinde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşlar ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin kazanın meydana geliş şekline ilişkin başlattığı inceleme devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası