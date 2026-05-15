Kaydet

Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve taşkınlar sırasında görev bölgesini bir an olsun terk etmeyen bir polis memuru, sel sularının sürüklediği ağaç parçalarını tek başına temizleyerek yolun trafiğe kapanmasını engelledi. Vatandaşların güvenliği için sular içinde büyük bir özveriyle verdiği bu zorlu mücadele çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, fedakar polisin o anları sosyal medyada izleyenlerin büyük takdirini topladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası