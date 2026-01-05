Kaydet

Ankara’nın Sincan ilçesi Yenikent semti Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Bulvar üzerindeki kavşakta seyreden ve hızını ayarlayamayan bir otomobilin, o esnada kavşaktan geçiş yapan bir başka araçla çarpışması sonucu meydana gelen kaza çevrede paniğe neden oldu. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da ciddi boyutta maddi hasar oluşurken, araçlar yol ortasında savruldu. Olay yerine sevk edilen trafik ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı tespit edildi. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki trafik akışı normale dönerken, polis ekipleri kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı.

