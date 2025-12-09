Kaydet

Sivas'ın Kılavuz Mahallesi Atilla Parkı civarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın tamamını sararak adeta alev topuna çevirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası araç tamamen kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

