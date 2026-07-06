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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarihi Siverek Kalesi'ne çıkan yola araç girişini engellemek için çekilen ancak sürücüler tarafından fark edilmeyen zincir, peş peşe kazalara davetiye çıkarıyor. Otomobil ve motosiklet sürücülerinin görünmez bir tuzağa dönüşen zincire çarparak tehlike atlattığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken; çevre sakinleri her gün benzer kazaların yaşandığı noktaya acilen reflektör veya uyarı levhası konulmasını talep ediyor.

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