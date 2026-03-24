Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde akşam saatlerinde kaydedilen görüntüler, trafik güvenliğinin nasıl hiçe sayıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. İlçe merkezinde seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü, aracının arkasına bağladığı devasa yatağı asfalt üzerinde sürükleyerek taşımaya çalıştı. Yatağın yol boyunca zemine sürtünerek ilerlemesi ve trafikteki diğer araçların arasından geçmesi çevredekilerde büyük şaşkınlık yarattı. Görüntülerde, rüzgarın ve sürtünmenin etkisiyle yatağın zaman zaman savrulduğu, sürücünün ise motosikletin dengesini sağlamakta güçlük çektiği anlar net bir şekilde görüldü. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin emniyetini tehlikeye atan bu ilginç taşıma yöntemi, yoldaki diğer vatandaşların tepkisine neden oldu. Çevredeki sürücülerin korna çalarak uyardığı motosikletli, tehlikeli yolculuğuna bir süre daha devam ettikten sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Trafik ekiplerinin, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından sürücünün kimliğini tespit etmek ve cezai işlem uygulamak üzere çalışma başlattığı öğrenildi.

