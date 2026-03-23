Kaydet

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde asayişi sağlamak amacıyla denetimlerini sürdüren emniyet güçleri, uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayarak hızla uzaklaşan sürücü, Kapaklı sokaklarında tehlikeli bir kovalamacanın fitilini ateşledi. Ekiplerin takibi sırasında Erbay Caddesi çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarparak durabildi. Kazanın ardından araçtan indirilen sürücünün yapılan kontrollerinde alkollü olduğu tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan, polisin ikazlarına uymayan ve çeşitli trafik kurallarını ihlal eden sürücüye, güncel trafik cezası oranları üzerinden toplamda 261 bin lira idari para cezası uygulandı. Kazaya karışan araç yediemin otoparkına çekilirken, olayla ilgili başlatılan adli ve idari işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası