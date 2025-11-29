Kaydet

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Çalı yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşüren bir olay yaşandı. Ters şeride giren bir kamyon sürücüsü, kuralları hiçe sayarak son sürat ilerlemeye başladı. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin kamyonla çarpışmamak için manevra yapmak zorunda kaldığı o tehlikeli anlar, bir başka aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından polis ekipleri kimliği belirsiz sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

