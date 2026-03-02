Kaydet

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Moloz mevkiinde, Hanife Hatun Camii ve ilçe minibüs duraklarının bulunduğu bölgede yaya güvenliği sorunu yaşanıyor. Üst veya alt geçit bulunmayan üç şeritli karayolunda, yoğun araç trafiği arasında karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar can güvenliklerinin olmadığını belirtiyor. Bölgede sıkça yaşanan kazalar ve artan yaya yoğunluğu nedeniyle esnaf ve vatandaşlar acilen kalıcı bir çözüm üretilmesini bekliyor.

