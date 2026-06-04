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Elazığ-Yazıkonak yolunda akan trafikte seyir halindeyken sepetli motosikletinin tekerini havaya kaldırarak ilerleyen kimliği belirsiz sürücünün bu tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Hem kendi canını hem de trafikteki diğer vatandaşların hayatını hiçe sayarak yolda adeta akrobasi şovu yapan ve bir süre sonra gözden kaybolan sürücünün o anları, aynı güzergahta ilerleyen başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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