Araç-Kastamonu kara yolunda, trafik güvenliğini tamamen devre dışı bırakan bir sürücünün tehlikeli yolculuğu diğer vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ana yol üzerinde bilinmeyen bir nedenle ters şeride giren otomobil sürücüsü, karşı yönden hızla gelen araçlara aldırış etmeden kilometrelerce yol katetti. Kendi şeritlerinde ilerlerken bir anda üzerlerine gelen aracı gören diğer sürücüler, korna çalarak ve selektör yaparak tehlikeli şahsı durdurmaya çalıştı. Felakete davetiye çıkaran o anlarda, yoldaki diğer sürücülerin soğukkanlılığı ve dikkati sayesinde şans eseri herhangi bir kaza yaşanmazken; bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, yaşanan sorumsuzluğun boyutunu gözler önüne serdi.

