Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    12 ilde FETÖ'ye kıskaç operasyonu, 38 gözaltı var

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    12 İlde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-3” Operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince, FETÖ’ye yönelik 12 ilde eş zamanlı olarak “Kıskaç-3” operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

    38 KİŞİ YAKALANDI

    Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri de paylaştı:

    Örgütün sözde “askeri gizli yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen Konya merkezli İstanbul, Ankara, Kütahya ve Kahramanmaraş olmak üzere 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

    Örgütün “güncel yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen Hatay merkezli Çanakkale, İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya olmak üzere 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.

    Örgütün sözde “öğrenci yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları ve ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen Ordu, İstanbul ve Tekirdağ’da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

    Örgüt içerisinde Bank Asya’da hesap artırım kayıtları bulunan ve sosyal medya üzerinden FETÖ'nün propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik İzmir ve Konya’da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

    Örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Düzce, İstanbul ve Denizli olmak üzere 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.

    Operasyonlarda toplam 38 şüpheli gözaltına alındı.

    "FETÖ'CÜ HAİNLERİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

    Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale, çok miktarda para ve ziynet eşyasına el konuldu.

    Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Milli irademize darbe yapmaya kalkışan FETÖ'cü hainlerin peşlerini bırakmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hain FETÖ’ye göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz."

    FetöOperasyon
    Haberler > Gündem > 12 ilde FETÖ'ye kıskaç operasyonu, 38 gözaltı var
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Hatay'da korkutan deprem! - GündemHatay'da korkutan deprem!Beyaz hasret bitti, beklenen kar geldi! - GündemBeyaz hasret bitti, beklenen kar geldi!Film platosunda büyük yangın, itfaiyenin müdahalesi sürüyor - GündemFilm platosunda büyük yangın, itfaiyenin müdahalesi sürüyorÇorum’da korkutan deprem, vatandaşları sokağa döktü! - GündemÇorum’da korkutan deprem, vatandaşları sokağa döktü!Kar İstanbul yolunu kapladı - GündemKar İstanbul yolunu kapladıKahramanmaraş'ta aynı gün iki deprem! Naci Görür '6 Şubat'a dikkat çekip açıkladı - GündemKahramanmaraş'ta aynı gün iki deprem! Naci Görür '6 Şubat'a dikkat çekip açıkladıÇanakkale, Tekirdağ ve Edirne'de eğitime ara verildi - GündemÇanakkale, Tekirdağ ve Edirne'de eğitime ara verildiKar İstanbul'un kapısına dayandı - GündemKar İstanbul'un kapısına dayandıMurat Kurum sokak köpekleri için hazırladığı projeyi açıkladı! - GündemMurat Kurum sokak köpekleri için hazırladığı projeyi açıkladı!İzmir'de kaptanı fenalaşan yolcu vapuru rotadan çıkıp karaya çarptı - Gündemİzmir'de kaptanı fenalaşan yolcu vapuru rotadan çıkıp karaya çarptı
    Sonraki Haber Yükleniyor...