Konya’da 15 yaşındaki B.İ. sırra kadem bastı. Yaklaşık 20 saattir kendisinden haber alınamayan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp çocuğun motosikleti bir bağ evinin önünde bulundu.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Üzümlü Mahallesinde 15 yaşındaki B.İ.’nin ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Kendisinden haber alınamayan çocuk için dün saat 16.00’de başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti.

Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki B.İ

MOTOSİKLETİ BULUNDU

Mahalle sakinleri, jandarma ve AFAD ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında çocuğun izine rastlanmazken, Asar mevkisindeki dağlık alanda bir bağ evinin önünde motosikleti bulundu.

Sabah saatlerine kadar yürütülen çalışmalardan sonuç elde edilemedi. 15 yaşındaki çocuktan yaklaşık 20 saattir haber alınamıyor.

ESMA KARAYEL

