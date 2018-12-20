Brezilya’ya Murat Yavuz Ateş, Portekiz’e Lale Ülker ve Romanya’ya Füsun Aramaz büyükelçi olarak atandı. Ayrıca AB Daimi Temsilciliğine Mehmet Kemal Bozay atandı.
Son dakika... 24 ülkeye büyükelçi ataması
20.12.2018 - 03:10 | Son Güncelleme: 20.12.2018 - 03:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyükelçi atamalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. 24 ülkeye büyükelçi ve AB Daimi Temsilciliğine atama yapıldı.
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594316 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/594316.aspx
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