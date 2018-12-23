Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendi gibi düşünmeyenlere “Ülkemizdeki yalnızca faşizmin ayak seslerini anlatan postallı gergedanlar değil; kökten dincilik gergedanları, etnik/kimlik ayrımcı gergedanlar ve onların bazı kollarıyla müthiş bir gergedan nesli büyüdü” şeklinde hakaret eden Akpınar, şunları söyledi: Kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler. CHP, İYİ Parti ve HDP’nin kurduğu ittifaka oy isteyen Metin Akpınar, “Sandık esasında pek demokrat bir şey değildir, her şey sandıkta çözülmez” diye konuştu.

“Darbukatör Baryam” tiplemesiyle ünlenen Müjdat Gezen de “Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil” şeklinde hadsiz ifadeler kullandı. Uğur Dündar’ın “Sözlerinin cımbızlanabilir” diye uyardığı Gezen, “Cımbızlasalar ne olur ya? Zaten her gün kapıya bir tane celp geliyor? Ne olacak yani? Bunlardan mı korkacağız?” diye konuştu.