Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde görülen yoğun kış şartları sebebiyle birçok öğrenci ve veli gözünü valiliklerin duyurularına dikti. Herkes okulların kar tatili olup olmadığını merakla bekliyor. Peki 31 Aralık'ta hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller hangileri? İşte detaylar...

İŞTE KAR TATİLİ HABERİ GELEN İLLER VE İLÇELER

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Gölbaşı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde bulunan tüm okullar 31 Aralık Pazartesi Günü tatil olduğu duyuruldu. İlçe genelinde de yoğun kar yağışının devam ettiği belirtiliyor.

Besni ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi

Besni ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla ilçe de bulunan okullar 1 gün tatil edildi. İlçe genelinde bulunan tüm okullar 31 Aralık Pazartesi Günü tatil olduğu duyuruldu. Adıyaman'ın Besni ilçesinde okullar kar nedeniyle 1 gün tatil edildi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi

Sincik ilçesinde bir kaç gündür etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla ilçede bulunan okullar 1 gün tatil edildi. İlçe genelinde okulların yarın tatil olduğu duyuruldu.

Çelikhan ve Tut ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi

Adıyaman'ın Çelikhan ve Tut ilçesinde okullar kar nedeniyle 1 gün tatil edildi.

MALATYA

Malatya merkez ve tüm ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Malatya ili genelinde 31 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır" dedi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Ekinözü, Sincik, Nurhak ve Çağlayancerit ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Yedisu ve Yayladere ilçelerinde kar yağışının etkili olması nedeniyle Pazartesi günü için eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, Yedisu ve Yayladere ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için 31.12.2018 Pazartesi günü okullarımızda 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir” denildi.

ERZİNCAN

Erzincan'da yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime Pazartesi günü 1 günlük ara verildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde akşam saatlerinde başlayan ve meteorolojik verilere göre bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan ili genelinde 31 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Ayrıca engelli kamu personeli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan kamu personeli ve hamile kamu personeli de Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır.” denildi.

SİVAS

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta eğitim ve öğretime yarın ara verildi. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sivas Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda Pazartesi gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği buzlanma, don olayı ve sis beklendiğinden dolayı öğrencilerimizi sağlığı ulaşım güvenliği için ilimiz merkez ve ilçelerinde ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür derecedeki resmi ve özel kurumlarda eğitim ve öğretime yarın ara verilmiştir" denildi.

Öte Yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

ELAZIĞ

Elazığ'da kar yağışının etkili olması nedeniyle Pazartesi günü için eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kar yağışı nedeniyle 31 Aralık 2018 Pazartesi günü Elazığ genelinde eğitim öğretime 1 gün arar verildiğini açıkladı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, tatili "Meteorolojik tahminlere göre yoğun kar yağışı, aşırı buzlanma ve don olayı beklendiğinden ilimiz genelinde yarın (31.12.2018) eğitime bir gün ara verilmiştir. Sevgili çocuklar, sağlığımıza dikkat edelim, kitap okumayı ihmal etmeyelim. Sizler bizim geleceğimizsiniz" diye duyurdu.

Öte yandan kentte akşam saatlerinde kar tekrar etkisini göstermeye başladı.

TUNCELİ

Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 31 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi.