Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin duyurduğu ambalajlı gıda ürünlerinde devreye girecek “trafik ışığı” uygulamasının detayları belli oldu. Obeziteyle mücadele çalışmaları kapsamında, sıvı ya da katı olarak satışa sunulan ambalajlı gıdalarda, yağ, doymuş yağ, şeker ve tuza ilişkin referans alım oranları etikette belirtilecek. Referans alım değerlerine ilişkin olarak “trafik ışığı” modeliyle renkli etiketleme yapılacak. Örneğin, yağ, doymuş yağ, şeker ve tuz içeren bir gıda ürününün ambalajında, yağ ve tuz için “kırmızı”, şeker için “sarı” ikaz yer alacak. Katı ve sıvı gıdalarda ise, kişinin günlük tüketebileceği miktarlara göre referans alım değerleri tespit edildi.

Yağ, doymuş yağ, şeker ve tuz yönünden “düşük” ürünlerde yeşil, “orta” ürünlerde açık sarı, “yüksek” ürünlerde kırmızı renkler kullanılacak. Mesela, “yüksek” kriterleri belirlenirken yağ, doymuş yağ, şekerler ve tuz besin ögeleri için referans alım oranının yüzde 25’inden fazla olması gerekecek. Katı bir gıdanın her 100 gramında 1,5 gramdan fazla tuz varsa kırmızı renk, 12 gram yağ varsa sarı renk, 4,6 gram şeker varsa yeşil renk konacak. Yönetmelik vasıtasıyla yapılacak bir diğer düzenlemeye göre; çölyak hastaları için etiketlerde “Glüten içermez”, “Glütensiz”, “Glüten yoktur” gibi ifadeler kullanılabilecek. Taze meyve ve sebze, balık için mecburi etiket bilgileri de belirlenecek. Taze meyve ve sebzede kükürt dioksit ve sülfitler ile işlem görmüş ya da mumlanmış olması durumunda alerjen bilgisi yer alacak. Balık, çözündürülerek piyasaya arz edilmesi durumunda “Çözündürülmüştür, tekrar dondurmayınız” ifadesi okunabilecek şekilde tüketiciye sunulacak.