Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun süredir Yemen’de yaşanan iç savaş nedeniyle açlık ve yoksulluğun minik canları soldurulduğuna şahit oluyoruz. Hayırsever milletimizin Yemen için yaptığı bağışları mazlumların sofrasına ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı, bu akşam TRT 1’de ekranlara gelecek Diriliş Ertuğrul dizisiyle birlikte sosyal medya çalışması yapıyor.

Dizinin oyuncularının da destek vereceği “3’lü hashthag sosyal medya çalışması” saat 21.00’da başladı.

Twitter'da bu hashtaglar ile çalışma başlatıldı;

Ne Yapmalı? (ÖNEMLİ)

#YemenİçinDirilişVakti

#YemeneSessizKalma

#CihangirlikSevdası