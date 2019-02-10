Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oktay, AK Parti İl Başkanlığı'nın Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlediği "İstanbul Sandık Başkanları Buluşması"nda partililere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 31 bini aşkın sandık görevlisinin 1994'teki başarının devam etmesi için çalışacağını vurgulayarak, "31 Mart'ta tekrar zirveye ulaştırmak üzere, söz veriyoruz. Söz mü arkadaşlar? Bize, yerel yönetimlerle ilgili bir çığır açtınız 1994'te. 2019'da da manifestoyla bugüne taşıdınız. Öyle bir çığır ki bu, öyle bir yerel yönetim anlayışı ki imar planlarında dikey değil, yatay şehircilik... Kendi kimliğini kendi karakterini kaybetmeden, kendi insanının yanında olan sosyal belediyeciliğiyle, ulaşım ve her türlü alt yapısını çözen şehirler olarak, teknolojiyle, akıllı şehirleriyle ama her şeyden önemlisi de içinde yaşayan, içinde barındırdığı insana değer katan yerel yönetimleriyle yeni bir ufuk çizdiniz." diye konuştu.

31 Mart akşamı bu ufukla bayrağı 31 bin kişinin zirveye taşıyacağını belirten Oktay, sadece İstanbul'da değil, tüm Türkiye'de Cumhur İttifakı'yla bunun başarılacağını söyledi.