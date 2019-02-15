Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’nin İş Bankasındaki hisselerinin hazineye devredileceği yönündeki açıklamaları gündemdeki yerini koruyor... İş Bankasındaki CHP’li üyelerden Müslim Sarı’nın aynı zamanda CHP Parti Meclisi (PM) üyesi olması tartışmaları alevlendirdi. AK Parti’nin hukukçularından Adıyaman milletvekili ve AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, CHP-İş Bankası ilişkisinin siyasetin tabiatına aykırı olduğunu söyleyerek “Öyle gelişi güzel bağış bile alamazlar. Bu bir prosedüre bağladır. Siyasi partilerin gelirleri, aldıkları oy oranında bir şekilde hazineden karşılanan bütçe ile olur. Bir banka yönetmek, yönetim kurulu üyesi olmak doğru değil” dedi.

EŞİTSİZLİK DOĞURUR

Mevcut durumun siyasi partiler sistemine aykırı olduğuna dikkat çeken Aydın “Bu, siyasi partiler arasında eşitsizlik doğurur. Herhangi bir siyasi parti mensuplarının bir banka hissedarı olması, herhangi bir banka yönetiminde yer alması demokrasiyle de siyasal sisteme de ters düşen bir durum. Siyasi partilerin gelirleri zaten kanunla denetleniyor. O kadar sıkı tutulmuş ki, bağış usulü bile belliyken, başka bir yerden geliri olmasın diye bütçeden ciddi destek veriliyor. Kalkıp bir banka yönetimiyle uğraşmaları, ilgilenmeleri ya da yönetime girmeleri kabul edilemez” diye konuştu.

NEREYE GİTTİĞİNİ BİLEMEYİZ

Ahmet Aydın “‘Biz parasını kullanmıyoruz’ deseler de bu doğru bir şey değil. Sonuçta yönetiminde yer alıyorsun. O paranın nerelere gittiğini bilemeyiz. Yönetimde yer almak bile başlı başına bir fecaat. Sadece maaş almak değil, o bankaya yön veriyor. O bankaya yön veren oranın yönetimidir ve CHP’dir” ifadesini kullandı.

YENİ BİR KANUN GEREK

Bugünkü CHP’nin Atatürk’ün kurduğu zamanki CHP olmadığını söyleyen Ahmet Aydın şöyle konuştu: CHP 12 Eylül döneminde kapatıldı. Kapatılırken de bütün mal varlığı hazineye irat olarak geçti. CHP’nin kapatılmasıyla oradaki miras hukuku ilişkisi son buldu. Yeniden bir CHP kuruldu ve mal varlıkları, yetki kanunuyla tekrar CHP’ye geçti. Şimdi yeni bir kanunla bu tekrar hazineye devredilebilir. Bunun önünde herhangi bir engel yok. Çünkü miras hukukuyla geçen bir şey yok artık. Bu konu, TBMM’ye getirilecek bir kanun teklifiyle düzeltilebilir.