Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Aday belirleme sürecinde krizlerle savrulan CHP’de, belediye meclis üyelikleri listesinin belli olmasının ardından art arada yeni istifalar geldi. Listelere, HDP ile yapılan gizli ittifaka ve kadın adaylara yeterince yer verilmemesine tepki gösteren CHP teşkilatları; başta İstanbul olmak üzere, İzmir, Kocaeli ve Antalya’da görevlerini bıraktı. İstanbul Adalar’da listelere ve CHP’nin Adalar Belediye Başkan adayı Erdem Gül’e tepki gösteren CHP Adalar İlçe Başkanı Mustafa Kerem Tunç, İlçe Yönetimi, Kadın Kolları Başkanı Siber Tunçberk ve Gençlik Kolları Başkanı Cemil Şekerci görevlerinden istifa etti. CHP’nin Karabağlar Belediyesi meclis üyesi listesinden rahatsız olan CHP Karabağlar Kadın Kolları dün toplu şekilde görevi bıraktı. İstifaya gerekçe olarak listelerde kadınlara yeteri kadar yer verilmemesi gösterildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Erdem Gül’ün listeyi değiştirmek için Ankara’ya gittiği ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği belirtildi. CHP’de bir istifa haberi de İzmir’in Tire ilçesinden geldi. Tire’de tekrar aday gösterilmeyen Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, CHP’den istifa edip DSP’den aday oldu.

İZMİT’TE KILIÇLAR ÇEKİLDİ

İzmit’te ise CHP âdeta ikiye bölündü. Listelerin seçim kuruluna teslimi sırasında partililer arasında kriz yaşandı. İlçe Başkanı Hakan Çakar’ın teslim ettiği listeyi alan İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın bazı isimleri görünce “Ben bu listeyi onaylamam” dediği belirtildi. Bunun üstüne Çakar’ın “Ben listeyi tek başıma yapmadım, ortak karar verildi. İster onaylayın ister onaylamayın” dediği öne sürüldü. Bu konuşmanın ardından Çakar’ın il binasını terk ettiği ifade edildi.

BAŞKAN ORTADAN KAYBOLDU

CHP Alanya İlçe Teşkilatında da kriz yaşandı. İlçe Başkanı Sefa Çorbacı’nın listeler hazırlanırken tutumu ve sonrasında ortadan kaybolması ilçeyi karıştırdı. İlçede sıralamadan memnun olmayan ilçe yöneticisi ve bazı meclis üyesi adaylarının istifa edeceği konuşuluyor.

“BEKLETİLDİK, OYALANDIK”

Avcılar CHP örgütü de kaynıyor. CHP Avcılar İlçe Başkanı Hasan Şeker seçim kuruluna verilen listeden haberinin olmadığını açıkladı. İki gün boyunca Genel Merkezde bekletildiklerini söyleyen Şeker “İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul listelerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından çeşitli gerekçelerle bekletildik, oyalandık” dedi.

KOCAELİ’DE HDP İSYANI

Öte yandan CHP’nin HDP ile “gizli ittifakına” tepkiler sürüyor. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde CHP listesinde HDP’li Ayhan Salhan’ın ismine yer verilmesi krize yol açtı. Bir gün önceden ilçede yapılan toplantıda HDP’li Salhan’ın geri çektirileceği ifade edilse de önceki gün açıklanan listeden HDP’li Salhan’ın isminin çıkarılmadığı görüldü. Bunun üzerine İYİ Parti Kartepe İlçe Teşkilatının “O isim varsa biz çalışmayacağız” dediği belirtildi. Kocaeli’yi karıştıran bir başka haber de Dilovası’ndan geldi. Saadet Partisi Belediye meclis üyeliği aday listesinde 4 HDP’li üyenin yer aldığı ortaya çıktı. 13 asil ve 4 kontenjandan oluşan listenin kontenjanı İYİ Parti ve HDP’li isimlere ayrıldı. Saadet Partisinin listesinde HDP’li isimlerin yer alması şaşkınlıkla karşılandı.

BUCA DEPREMİ

Daha önce İzmir’in Buca ilçesinde Belediye Başkan adayı gösterilen Suat Nezir yerine son gün Erhan Kılıç’ın ismi verilince olay çıktı. CHP yönetiminin, belediye başkan adaylığı değişikliğine gitmesi üzerine, aday adayı olanlar ile bazı partililer dün CHP İlçe Başkanlığında bir araya geldi ve tepki gösterdiler. Suat Nezir "Bizi 3-5 tane zibidi yolumuzdan çeviremeyecek. Bu partiyi 3-5 tane çakala teslim etmeyeceğiz" dedi.

‘ÜSKÜDAR’DA PROJEMİZ YOK’

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Olcay Kurt’un CHP Genel Merkezine yazdığı dilekçe ise 31 Mart seçimlerine gidilirken CHP’de işlerin hiç de iyi gitmediğini gözler önüne serdi. Olcay Kurt, Genel Merkeze yazdığı üç sayfalık imzalı mektupta, Üsküdar Belediye Başkan adayları Ahmet Kılıç’ın vatandaşlara anlatacak tek bir projesinin olmadığını ifade etti. Kurt’un yazdığı mektuba göre, CHP’nin Üsküdar’da seçim çalışmalarına destek alacağı herhangi teşkilat üyesi yok, bugüne kadar mahallelerde seçim ofisi açılmadı. “Örgütümüz hayal kırıklığı yaşıyor” diyen İlçe Başkanı Kurt, Genel Merkezi şu sözlerle uyardı: Üsküdar’da durum hiç iç açıcı değil... Öte yandan muhalif üyelerin, CHP Genel Merkeze ulaşan olağanüstü Parti Meclisi (PM) talebi doğrultusunda PM’nin cumartesi günü olağanüstü toplanacağı bildirildi.