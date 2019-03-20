Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'ye, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandığı davada, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Sürücü'nün avukatı Hidayet Enmek katıldı.

Duruşma savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın 8 Mart 2016'da Şanlıurfa Valiliği tarafından yasaklanan eylem ve etkinliklere katıldığını belirterek, atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığa "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.