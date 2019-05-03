Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada "ABD'yi basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakmaya çağırıyoruz. Washington aşırı yoksulluk ve ırk ayrımcılığı gibi sorunlara odaklanmalı." dedi.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada "ABD'yi basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakmaya çağırıyoruz. Washington aşırı yoksulluk ve ırk ayrımcılığı gibi sorunlara odaklanmalı." dedi.
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun,ABD Büyükelçiliği,