Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çataklı şunları söyledi: Çubuk’ta törenin düzenleneceği alanda jandarmamız kendilerine iletilen katılım sayısına göre olağan bütün tedbirleri eksiksiz almıştır. CHP tarafından 28 kişilik bir isim listesi teslim edilmişti. İsim listesinde olan 28 kişiden 26’sı Akkuzulu köyünden, 2’si de bitişik İmam Hüseyin köyünden. 28’i de dâhil olmak üzere dün itibariyle hakkında işlem tesis edilen 74 kişi var. Bu 74 kişiden 67’si Akkuzulu köyünden, 4’ü Çubuk merkezden, 2’si bitişik köy İmam Hüseyin’den, bir kişi de Kalecik ilçesinde, o da şehidimizin okul arkadaşı. Bu bilgiler gösteriyor ki olaya karıştığı iddia edilen kişilerin hiçbirisi dışarıdan değil. Şu ana kadar bizim dışarıdan bir provokasyon yapıldığına dair hiçbir tespitimiz yok. İddia edilen isimlerin tamamı şehidimizin köyünden veya hemen yakın çevresinden. Çok fazla spekülasyon yapıldı, taşların toplandığı, sopaların dağıtıldığı gibi. Bu konuların hiçbiri tespit edilmiş değil, tamamı spekülasyondan ibaret...