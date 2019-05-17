Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul muhtarlarıyla buluştuğu iftar yemeğinde konuşma yapıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar var."

"Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı seçimlerinden önce veya sonra yapılması her iki seçimin de daha sağlıklı yürümesini temin edecektir."

"YSK haklı olarak seçimin yenilenmesine karar verdi."

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararını, ülkemizi karalamak, demokrasimizi lekelemek için bir fırsata dönüştürmeye çalışanlara, cevabı hep birlikte 23 Haziran'da, gelin beraber verelim."