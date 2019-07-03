Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, kamuoyunda ‘İmar Barışı’ olarak bilinen, 13 milyon konutun imar ve iskan problemini çözmesi hedeflenen Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin düzenlemesiyle ilgili başvurular 15 Haziran 2019’da sona erdi. 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan yapılar için verilen Yapı Kayıt Belgesi ile ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması amaçlanan uygulamada, 30 Haziran’da sona ermesi planlanan ödeme süresi, 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Fakat Karadeniz’den Kapadokya’ya, İstanbul’dan Antalya’ya birçok şehirde, düzenlemeyi kötü niyetli kullanmaya çalışan fırsatçılar ortaya çıktı.

UYDUDAN İZLENİYOR

Gazipaşa’dan Kaş’a 640 kilometre sahiliyle dünyanın en gözde kentlerinden biri olan Antalya’da, imar barışı fırsatçılarının 1 Ocak 2018’den sonra özellikle hazine arazilerine kaçak yapı yaptıkları tespit edildi. Fırsatçıların hazine arazisini satın alabilmek için kaçak yapıları 1 Ocak 2018’den önce yapmış gibi göstermeye çalıştığı ortaya çıkarıldı. Hazine arazilerini hedef seçen 105 imar fırsatçısının Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi. 1 Ocak 2018 sonrasına ait kaçak yapılarla ilgili denetimler devam ediyor. Bu şekildeki yapılar müfettişlerin uydu görüntüleriyle yaptıkları incelemenin yanı sıra, vatandaş ihbarlarıyla da ortaya çıkarılıyor.

MANAVGAT İLK SIRADA

Yetkililer, bu şekilde 400’e yakın kaçak inşaat ihbarı bulunduğunu, denetimler sonucunda Yapı Kayıt Belgelerinin iptalinin süreceğini dile getirdi. İmar Barışı’ndan faydalanmak için Antalya’da toplam 167 bin 689 yapı kayıt belgesi oluşturuldu ve 1 milyar 202 milyon 236 bin TL ödeme alındı. 2018 yılı verilerine göre Antalya il genelinde toplam 286 bin civarında yapı bulunurken, yapı kayıt belgesi için 167 binin üzerinde başvuru yapılması, Antalya’daki yapıların yaklaşık yarısının imar mevzuatına aykırı olduğunu ortaya koydu. İmar Barışı’ndan en çok faydalanan ilçe Manavgat oldu.