Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

ABD ile gerginliğe neden olan S-400’lerin bu hafta Türkiye’ye sevkiyatının başlaması planlanıyor. Böylece Türkiye, S-400 satın alan ilk NATO ülkesi olacak.

Bir süredir ABD, Türkiye’nin S-400’leri teslim alması durumda CAATSA yaptırımlarının uygulanacağı ve Türkiye’nin de ortağı olduğu F-35 programından çıkarılabileceğini belirtse de Ankara, S-400 anlaşmasından geri atmadı. İşte Türkiye’nin ABD baskılarına rağmen S-400 alma süreci:

¥ Suriye’de iç savaş devam ederken; ABD, Almanya ve Hollanda Patriot sistemlerini Türkiye’den geri çekti.

¥ Türkiye hava savunma ihtiyacını karşılamak için ABD ile Patriot görüşmelerine başladı.

¥ Obama döneminde ABD yönetimi ile Patriot konusunda anlaşma sağlanamadı.

¥ ABD, Patriot’ları vermeyince Türkiye bu defa Rusya ile S-400 görüşmelerine oturdu.

¥ Teknoloji transferi, maliyet ve teslimat konusunda Rusya ile S-400 anlaşmasına varıldı.

¥ Türkiye’yi S-400 alımından vazgeçirmek isteyen ABD, yaptırım tehdidinde bulundu.

¥ Ankara tüm baskılara rağmen S-400 konusunda geri adım atmadı.

¥ İlk S-400 bataryası bu hafta Türkiye’ye gelecek. Sevkiyatın aşama aşama gerçekleştirileceği belirtiliyor.

İLK BATARYA “MÜRTED”E

S-400 sistemi için Türkiye de hazırlıklarını tamamladı. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra adı “Mürted” olarak değiştirilen Akıncı Üssü’ne, Rusya Devlet Silah Şirketinin istekleri doğrultusunda “özellikli” hangarlar ve rampa yerleri inşa edildi. S-400’lerin muhafazası ve bakımlarının yapılacağı devasa büyüklükteki hangarlar, S-400’ler için hazırlandı. Yine sistem için komuta kontrol merkezi de kuruldu.