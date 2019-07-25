Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kara Kuvvetleri Komutanlığından dört komando tugayının katıldığı harekât kapsamında teröristler hedefleri fırtına obüsleriyle karadan, Malatya ve Diyarbakır’daki ana jet üslerinden havalanan savaş uçakları ve Atak helikopterleri ile de havadan vurularak imha ediliyor. Harekâtın en önemli noktalarından birisi, Hakkâri şehir merkezine 200 kilometre uzaklıkta bulunan Derecik ilçesinde konuşlu 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı oluşturuyor. Terör örgütü PKK’nın önemli kamplarının yer aldığı Avaşin ve Basyan ile Serabotin bölgelerine de buradan sık sık operasyon düzenleniyor. Bölgeyi kontrolü altına alan güvenlik güçlerine, ilçeye hâkim tepeye kurulu 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığına bu yıl konuşlandırılan 280 kilometre menzilli Bora füzeleriyle de destek sağlanıyor.