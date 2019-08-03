Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere operasyon yapıldı. Operasyonda, özel bir hastanede görev yaptıkları öğrenilen doktor N.S. ile sağlık görevlisi Ş.E, A.K. ve A.T. yakalandı. Şüphelilerin, 2015- 2016 yıllarında Cizre ilçesindeki hendek ve barikat eylemleri sırasında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda yaralanan PKK’lı teröristleri, çalıştıkları sağlık kuruluşunda tedavi ettikleri belirtildi.