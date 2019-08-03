Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere operasyon yapıldı. Operasyonda, özel bir hastanede görev yaptıkları öğrenilen doktor N.S. ile sağlık görevlisi Ş.E, A.K. ve A.T. yakalandı. Şüphelilerin, 2015- 2016 yıllarında Cizre ilçesindeki hendek ve barikat eylemleri sırasında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda yaralanan PKK’lı teröristleri, çalıştıkları sağlık kuruluşunda tedavi ettikleri belirtildi.
PKK’lıları tedavi edenlere gözaltı
03.08.2019 - 05:51 | Son Güncelleme: 03.08.2019 - 05:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda biri doktor ve üç sağlık personeli gözaltına alındı.
Etiketler : pkk,pkk tedavi,
641412 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/641412.aspx
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