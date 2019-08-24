Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler ek binasında yeni doğum yapmış karısı Güldane Y.’yi bıçaklayarak yaralayan Ahmet Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliğince, "kasten yaralama" suçundan tutuklanan Ahmet Y., cezaevine gönderildi.
Eşini bıçaklayan koca tutuklandı
24.08.2019 - 16:48 | Son Güncelleme: 24.08.2019 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’te ayrı yaşadığı ve yeni doğum yapan eşini bıçaklayarak ağır yaralayan koca tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gaziantep,karı,koca,doğum,bıçaklama,tutuklandı,hastane,
646064 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/646064.aspx
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