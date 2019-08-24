Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler ek binasında yeni doğum yapmış karısı Güldane Y.’yi bıçaklayarak yaralayan Ahmet Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliğince, "kasten yaralama" suçundan tutuklanan Ahmet Y., cezaevine gönderildi. 