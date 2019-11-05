Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan ayrılması ile birlikte aşamalı olarak taahhütleri askıya almaya başladıklarını hatırlatarak İran’ın yarından itibaren nükleer anlaşmadaki taahhütlerini askıya almada dördüncü adıma geçeceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin açıklamalarına Rusya ve Fransa’dan tepki geldi. Kremlin’den yapılan açıklamada, İran’ın nükleer anlaşmaya yönelik adımlarından endişe duyulduğu ve Moskova’nın anlaşmanın devam etmesini istediği belirtildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Muhll ise İran’a taahhütlerini askıya alma kararını geri alma çağrısında bulunarak, “İran’ın 5 Kasım’da yaptığı duyuru, bu alandaki faaliyetleri açık bir biçimde kısıtlayan Viyana anlaşmasına aykırı” dedi.

İran, dördüncü adım olarak Fordo Nükleer Tesisi'ndeki bin 44 santrifüje gaz pompalamaya başlayacak.