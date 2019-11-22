Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Tarihimizin kara lekelerinden 27 Nisan e-muhtırası, Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahalesi, Umut Kitap Evi saldırısı, ailesi hakkındaki iddialar, Dolmabahçe görüşmeleri ve ‘laiklik çıkışlarıyla’ bir döneme damga vuran 25’inci Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt (79) hayatını kaybetti. Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce vefat etmişti. İşte Büyükanıt’ın “beraberinde mezarına götürdüğü” sırlardan bazıları:

27 NİSAN ‘E-MUHTIRA’: 27 Nisan 2007’de Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle kaleme alınan bildiri, Genelkurmay’ın internet sitesinde “e-muhtıra” diye nitelendirilen bir bildiri yayımlanmıştı. Yaşar Büyükanıt’ın, Cumhurbaşkanı seçiminin üçüncü turunun yapılmasına saatler kala yayınladığı mesajda, “laikliğe yönelik tehditler konusunda uyarıda bulunması”, uluslararası basın tarafından ise “uyarı ateşi” olarak değerlendirilmişti.

LAİKLİK ÇIKIŞI: Büyükanıt, Genelkurmay Karargâhı’nda yaptığı bir konuşmada “Cumhuriyet’in temel değerlerine sözde değil özde bağlı olan bir kişinin cumhurbaşkanı seçilecek olmasını umut ediyoruz” açıklamasını yapmıştı. Gazeteciler, Büyükanıt’a Başbakan Tayyip Erdoğan’ı ima eden sorular da yöneltilmişti. Büyükanıt ise “Kişiler bazında konuşmuyorum” demişti. Büyükanıt ayrıca “Cumhurbaşkanı eşi türbanlı olursa tavrınız ne olur?” sorusunu da cevapsız bırakmıştı.

ŞEMDİNLİ İDDİANAMESİ: Yaşar Büyükanıt’ın siyasi literatüre giren bir diğer açıklaması da 2005 yılındaki Şemdinli soruşturması ile ilgiliydi. Şemdinli’deki Umut Kitabevi, 9 Kasım 2005 tarihinde bombalı saldırıya uğramış, olaya ilişkin Astsubaylar Ali Kaya ile Özcan İldeniz tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Dönemin Genelkurmay Başkanı Büyükanıt, sanıklardan Ali Kaya için “Tanırım, iyi çocuktur” demişti.

DOLMABAHÇE GÖRÜŞMESİ: Büyükanıt 2007 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe’de bir görüşme yapmıştı. Kamuoyunu uzun bir süre meşgul eden görüşmenin içeriğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. 135 dakika süren bu görüşmenin içeriğine dair Erdoğan “Büyükanıt açıklarsa ben de açıklarım” demiş, Yaşar Büyükanıt da “Benimle mezara gidecek” ifadesini kullanmıştı.

AİLESİ İLE İLGİLİ İDDİALAR: Emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un evinde ele geçirildiği ileri sürülen CD’den Büyükanıt’ın ailesi hakkında çeşitli iddialar çıktığı da bir dönem Türkiye’nin gündemini meşgul etmişti. O dönem medyada yer alan habere göre, içeriğini yayınlanan sır CD’de “Belgeler, Cinayet, Dostları, İlaçlar, Sağırlık, Gökay Şahin, Klas Dekarasyon ve Yaşar’s.” Başlıklı dosyalar bulunduğu öne sürülmüştü.