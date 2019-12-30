Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

716 hava ve deniz aracıyla denetimler yürütülecek. Denetimlerde 650 dedektör köpek de görev alacak. Görevli personelin yaklaşık beşte birine denk gelen 60 bin 716 polis ve jandarma İstanbul’da mesai yapacak. Ayrıca tek çağrı merkezi olan illerde “112”; diğer illerde Karayolları Genel Müdürlüğünün “155, 156 ve 159” yol danışma telefon hatlarını arayan vatandaşlara gerekli bilgilendirme yapılacak.