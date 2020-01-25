Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt’ten oğulları Sedat için gelen anne Asiye ve baba Aydın Dağtekin, 144’üncü günde oturma eylemine dâhil oldu. Anne Dağtekin, üniversite öğrencisi oğlunun Siirt Belediyesinde staj gördüğü sırada dağa kaçırıldığını söyledi. Dağtekin, “Oğlumu ne yaptılar? Oğlumu istiyorum. Oğlumu bana versinler. 5 yıldır oğlumdan hiçbir haber alamadım. Oğlumu belediyeden istiyorum. Ben oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim” dedi. Baba Dağtekin de oğulları için eyleme katıldığını ifade ederek “Oğlum HDP’li belediyede staj görüyordu. Oğlum başarılı bir öğrenciydi. 2015’te belediyede 25 gün staj gördükten sonra oğlum ortalıktan kayboldu. Çocuğumuzu HDP’den istiyoruz” diye konuştu.