Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elâzığ Sürsürü Mahallesi’ndeki Dilek Apartmanı enkazında can veren 14 yaşındaki Seman Karaman ile Sevin Canbaz (40) dün toprağa verildi. İkilinin cenaze törenine yakınları, birçok vatandaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve milletvekilleri katıldı. Cenaze sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, HDP’li belediyelerin yardımlarının kabul edilmediği yönündeki iddialara “‘Yardımlar şu ve bu partilere gidiyor’ İnsan Allah’tan korkar. Biz vicdanı körelmiş insanlar mıyız? Bu tartışmalara girmek istemiyorum. Birtakım kötü düşünceler, kötü duygular gönlümüzü de karartmaya yöneliktir. Biz işimize bakalım, yolumuza devam edelim” diye karşılık verdi.

Ayrıca, İstanbul’da yaşanan depremden sonra defalarca GSM operatörlerinin temsilcileriyle bir araya geldiklerini ve en son 20 gün önce görüştüklerini anlatan Süleyman Soylu “Ortak bir deprem hattı oluşturacağız. Bunu bütün telefonlara yükleyeceğiz. Mümkünse de bundan sonra satılan bütün telefonlarda bu uygulama otomatik olarak olacak. Normal konuşmanın hattını engellemeyecek. Dört operatör çok yakın zamanda yapacak” ifadesini kullandı. Bakan Soylu, “Yıkılan binaların müteahhitlerine ne olacak? Bunlar nasıl tespit edilecek? Bu kişiler cezasız mı kalacak?” sorularını da “Akan gözyaşını karşılıksız bırakmayız. Hukuk da bırakamaz zaten. Bizim görevimiz tespit etmek. Hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın” şeklinde cevapladı. Bakan Kurum da 250-300 konteynerin yer alacağı geçici barınma merkezi kurulacağını söyledi.