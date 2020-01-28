Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akinan’ın bu iddialarını yalanlayan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu “Diğer enkaz alanındayken haber geldi, bir kişiye daha ulaştığımıza dair, o yüzden o tarafa geçip beklemeye başladık. Bu arada kişinin olduğu alanın temizliği yapıldı. UMKE ekipleri yaralıya damar yolu açtı. Sedye getirildi. Bizzat ben de enkaza çıkıp bunlara şahitlik ettim. Sonra da yaralı oradan tahliye edildi. O hâldeki bir yaralıyı bekletmeyi hiçbir arama kurtarmacı başına silah dayansa bile yapmaz ama bu eleştiriyi vicdansızlar yapar. Uykusuzca, eksi 8 derecede, tehlikeli bir enkazda canını dişine takmış insanlar ancak saygı ve duayı hak eder. Elinizi kalbinize koyun, istediğinize inanın” diye cevap verdi. Elâzığ Valiliği de Akinan hakkında suç duyurusunda bulundu.