Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saldırıya ilişkin İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir açıklama geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Altun,

"Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde İdlib’de şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan kahraman askerlerimize yönelik hain saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır.

Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye’yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır. Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya; dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir."

AKAR-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da AK Parti Genel Merkezi'ne geçtiği bildirildi. Akar şu sıralar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor.