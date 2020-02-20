Adnan Oktar suç örgütü davasının firari isimlerinden Abdülkadir Erhan K., İstanbul’da yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Adnan Oktar suç örgütü davasının firari isimlerinden Abdülkadir Erhan K., İstanbul’da yakalandı.
Adnan Oktar davasının firari üyesi İstanbul’da yakalandı
20.02.2020 - 13:23 | Son Güncelleme: 20.02.2020 - 13:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adnan Oktar suç örgütü davasının firari isimlerinden Abdülkadir Erhan K., İstanbul’da yakalandı.
Etiketler : Adnan Oktar,
682707 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/682707.aspx
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