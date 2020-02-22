Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

İzmir'in büyük sanayi tesislerinin bulundu Aliağa'yı ülkemizin en önemli limanlarından birini inşa edeceğimiz Çandarlı'ya bağlıyoruz. İzmir'den yola çıkan bir araç bu otoyol sayesinde 40 dakika içinde Çandarlı'ya ulaşabilecek.

Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu İzmir'e yakışan bir eser oldu.

Zamandan ve yakıttan sağladığı tasarrufla bu otoyolun ülkemize çok büyük katkısı olacaktır. Bu yolun ülkemize katkısı 255 milyon lira olarak hesaplanıyor.

"KILIÇDAROĞLU ARAMIZDA YOK"

Kemal Kılıçdaroğlu aramızda yok. Oysa ki biz hep vatandaşımız yanında olmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu anlayışla İzmir'i daha iyi projelerle donatacağız.

Alsancak Stadyumu'nun inşasını da bitirmek üzereyiz. İzmir'e iki millet bahçesi kazandırıyoruz. İzmir'in dört bir yanına spor tesisleri inşa ettik. Şehrimizde 35'i hastaneden oluşan 110 sağlık tesisi hizmete sunduk.

Ayrıntılar geliyor...