Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İdlib’deki kalleş saldırıda 36 Türk askerinin şehit olması üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin 5 Mart’ta Moskova’da bir araya gelmişti. İki lider söz konusu buluşmada, İdlib’de ateşkesin yürürlüğe girmesi konusunda uzlaşmaya varmıştı. Türkiye ile Rusya arasındaki uzlaşma ateşkes ve ortak devriye uygulamasının yanı sıra M4 kara yolu boyunca isyancıların bulunduğu bölgenin içinden geçen bir güvenlik koridoru oluşturulmasını da içeriyor. Devriyelerle ateşkesin devamı sağlamasının yanında bir milyona yakın İdliblinin de eve dönüşünün yolunu açacak.