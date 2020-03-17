Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’nın güvenliğinin İdlib’den başladığını artık Avrupalı liderlerin de anladığını belirten uzmanlar, bugün yapılacak Türkiye-Almanya-Fransa telekonferans zirvesinden AB’nin özellikle Suriye iç savaşı, sığınmacılarla ilgili yük paylaşımı ve Libya krizinde sorumluluk alarak çözüme katkı sağlamaya çalışacağı görüşünde birleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında gerçekleşecek zirveyi değerlendiren uzmanlar şu görüşleri paylaştı:

Prof. Dr. İlter Turan: Sığınmacıları ve göçmenleri ülkelerinde istemeyen AB ülkeleri sorunun çözümü noktasında adım atmak zorunda kaldı. AB, şu anda ‘Sığınmacıları nasıl Türkiye sınırları içinde tutabiliriz?’ diye düşünüyor. Dolayısıyla üçlü görüşmede buna yönelik birtakım vadeler sunulabilir. Çünkü Avrupa’nın güvenliği bir anlamda Türkiye’den geçiyor ve bu güvenliği sağlamak için mutlaka Türkiye ile bir uzlaşma yoluna gitmek isteyeceklerdir.

PUTİN'E MESAJ

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Rusya’nın toplantıya dahil edilmemesi, mesaj niteliği taşıması açısından son derece iyi okunmalı. Türkiye, sahada Esad’ı dizginleyemeyen Putin’den memnun olmadığını bu şekilde belirtmiştir. Türkiye olmadan evlerinde rahat oturamazlar. Dolayısıyla Türkiye’ye yardım etmek Avrupa’nın çıkarınadır ve Türkiye göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir ülke olduğunu bu son krizle zaten ortaya koymuştur.

Prof. Dr. Hasan Köni: AB bölgenin sakinleşmesini istiyor. Dolayısıyla üçlü zirveden olumlu bir sonuç çıkma ihtimali de yüksek. Fransa ve Almanya yerleşimler için bir fon ayırmayı zaten düşünüyordu. Ama öncelikle bölgenin sakinleşmesini bekliyordu. Bu programla göçü durdurmaya çalışacaklar. Bu da aslında Batı’nın, Avrupa’nın umudu. Bu bağlamda görüşmenin başarılı geçeceğini umut ediyorum.

Prof. Dr. Salih Yılmaz: AB, Suriye merkezli göç sorununu sadece izleyerek çözemeyeceğini anladı denebilir. AB ülkeleri göçü Türkiye sınırlarına girmeden direkt Suriye sınırlarında karşılamak için bir plan yapıyor. Türkiye’ye söz verilen maddi yardımın öncelikle serbest bırakılacağını söyleyebiliriz.

para teklif edecekler

Prof. Dr. Nadir Devlet: Somut bir adım beklemiyorum, ‘Daha çok para verelim’ teklifi dışına çıkacaklarını sanmıyorum. Merkel ve Macron’dan çok şey beklememek lazım. Türkiye’yi tam anlamıyla tatmin edecek adım olmayabilir ama Türkiye de masaya boş oturmayacaktır.

Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney: Bu görüşme bir ilk adım olacak mevcut diyaloğun arttırılabilmesi için sonuçta her şeyin bu görüşmede çözülmesi beklenmemeli. Ama Ankara somut bir jest bekliyor.

“BİZ İNSANIZ”

Sığınmacıların Avrupa’ya geçmek için Edirne Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki tampon bölge ve çevresinde bekle-yişleri sürüyor. İngilizce “Biz insanız”, “Yardıma ihtiyacımız var” yazılı dövizler taşıyan sığınmacılar, Kastanies Sınır Kapısı önünde Yunanistan’ın tavrını protesto etti.

18 GÜNDÜR SINIRDA BEKLİYORLAR

Edirne’ye gelen 10 binin üzerindeki sığınmacının Avrupa sınırında bekleyişleri 18. gününe girdi. En çok nehir geçişlerini kullanan sığınmacılardan bazılarının ise Yunanistan’ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi sürüyor. Dünkü sağanak nedeniyle derme çatma çadırlarında kalan sığınmacıların eşyalarının pek çoğu ıslanmıştı. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesi de pek çoğunun rahatsızlanmasına neden oldu. Tazyikli su, gaz bombaları ve mermilerle acımasızca müdahalesine rağmen hala Yunanistan’ın kapıyı açacağını düşünen sığınmacılar, Erdoğan, Macron ve Merkel’in görüşmesine odaklandı.