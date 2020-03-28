Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ofisin, “corona.cbddo.gov.tr” adresinden ulaşılabilen sitede, dünya haritası üzerinde koronavirüsün görüldüğü ülkenin işaretlenmesiyle o ülkedeki tanı, iyileşme ve ölüm verileri görülebiliyor. Salgına dair tarihçe, ülke karşılaştırmalarına dair veri ve grafiklere de ulaşılabiliyor. Rakamların sürekli güncellenerek yayınlandığı sitede, dünya genelindeki ölüm oranının yüzde 4,51 olduğu belirtiliyor. Türkiye’de ise koronavirüs tanısı konulmuş 3 bin 629 kişi, iyileşen 26 ve ölen 75 kişi olduğu belirtilen sitede, ölüm oranının yüzde 2,07 olarak gerçekleştiği aktarılıyor.